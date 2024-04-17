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Тер Штеген поделился эмоциями от вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мыслями после вылета из Лиги чемпионов после матча с «ПСЖ» (1:4). Он считает, что на результат ответной встречи повлияло удаления Рональда Араухо на 29-й минуте.

«Такое поражение причиняет большую боль, ведь после первого матча мы ощущали, что можем пройти дальше. Нельзя отрицать результат на табло, но мы были близки к выходу в полуфинал», — сказал в интервью Sky Sport тер Штеген.

16 апреля каталонцы дома крупно проиграли «ПСЖ» (1:4) и по итогам двух матчей (4:6) покинули турнир.

Это первый случай в истории клуба, когда «Барселона» не сумела пройти в следующую стадию после победы в первой гостевой встрече.

«ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией» в полуфинале Лиги чемпионов.

Марк-Андре тер Штеген
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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