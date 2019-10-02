Фелипе: «Феликс способен дать «Атлетико» еще больше»

Полузащитник «Атлетико» Фелипе остался доволен победой над «Локомотивом» (2:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Один из мячей забил новичок мадридцев 19-летний Жоау Феликс.

— Команды в Лиге чемпионов играют на высшем уровне, — цитирует A Bola Фелипе. — Мы были готовы к этой игре и справились с ней. Показали хорошую концентрацию и собранность. Я лично всегда стараюсь выкладываться максимально, выхожу ли на 90 или на 5 минут. Конечно, все хотят играть в стартовом составе. Но в клубе велика конкуренция. У нас очень молодая команда.

Феликс еще очень молод, набирается опыта. Не всегда удаются отличные матчи. Но Феликс способен давать команде еще больше.