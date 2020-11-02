Защитник «Атлетико» Стефан Савич на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

— Насколько комфортно чувствуют себя защитники? Как вам на этой позиции?

— «Атлетико» сейчас атакует высоко, и нам зачастую приходится выдвигаться на половину поля соперника. И мы должны поддерживать команду в этой ситуации, оставаться сконцентрированными.

— Вам не кажется, что команда сейчас более уязвима, ведь в ее составе не таких футболистов, как Партей и Габи?

— Не стоит говорить о тех, кого нет. Главное сейчас делать акцент на тех, кто находится в команде и конструирует хорошую игру. Мы больше атакуем, стиль игры мне нравится. Если мы активно атакуем, значит нужно держать линию обороны высокой.

— Вопрос о матче с «Зальцбургом», по ходу которого команда проигрывала. Чувствовали ли вы давление в этот момент?

— Я уже играю в этой команде шесть лет, и каждой матч мы чувствуем давление.

— Жоау Феликс прогрессирует. Вы давали ли ему какие-то советы?

— Мы сразу видели, что это за игрок. Понятно, что для него было непросто адаптироваться, но и в прошлом сезоне он показывал отличные качества. Появилась стабильность. Он может перевернуть игру одним действием. (Гоша Чернов)