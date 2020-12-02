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Феликс: «Атлетико» не хватает Суареса и Косты»

08:09
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Форвард «Атлетико» Жоау Феликс подвел итоги матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1).

«Мы играли очень хорошо. Я доволен своей игрой и действиями команды, но расстроен тем, что мы упустили победу, которая выводила нас в плей-офф.

Мы выигрывали к 86-й минуте, у нас было больше моментов, но забили только один гол. Такое бывает в футболе. Если не реализовывать моменты, то они бессмысленны. У них было несколько шансов, но одного оказалось достаточно, чтобы сыграть вничью.

Очевидно, что нам не хватает Луиса Суареса и Диего Косты. У них есть качества, которых нет у других», — приводит слова Феликса Marca.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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