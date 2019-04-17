Федерико Бернардески: "Рад, что Аллегри останется в "Ювентусе. Рано или поздно мы выиграем Лигу чемпионов"

Нападающий "Ювентуса" Федерико Бернардески после матча с "Аяксом" (1:2) в 1/4 Лиги чемпионов рад тому, что главный тренер Массимилиано Аллегри останется в команде на следующий сезон.
- Рад, что президент подтвердил информацию о том, что Аллегри остается на следующий сезон, - цитирует итальянца официальный сайт УЕФА. - Это важный сигнал, который говорит о том, что тренер хочет взять Лигу чемпионов и сделает все возможное, чтобы построить команду, способную ее выиграть. Не сомневаюсь, что рано или поздно мы выиграем этот турнир.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000982/match=2027155/?iv=true
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