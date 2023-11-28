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Сегодня, 13:55

Фанаты «ПСЖ» напали на болельщиков «Ньюкасла»

Руслан Минаев
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Болельщики «ПСЖ».
Фото Global Look Press

Фанаты «ПСЖ» вступили в стычку с болельщиками «Ньюкасла» перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в Париже в понедельник, 27 ноября. Болельщики французского клуба напали на англичан в одном из баров столицы. Во время стычки в ход летели файеры и стулья.

В начале ноября болельщики «Милана» атаковали фанатов «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов в Италии.

«ПСЖ» и «Ньюкасл» сыграют 28 ноября. Начало — в 23.00 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матчей вторника в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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