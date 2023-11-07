Около 50 болельщиков «Милана» напали на фанатов «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов

Около 50 болельщиков «Милана» напади на фанатов «ПСЖ» перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, сообщает Corriere della Sera.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 ноября в районе Навилья в Милане. Отмечается, что один из фанатов «ПСЖ» получил два ножевых ранения и находится в тяжелом состоянии.

Матч «Милан» — «ПСЖ» пройдет во вторник, 7 ноября. Начало — в 23.00 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матчей вторника в Лиге чемпионов.