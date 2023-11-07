Фанаты «Милана» забросают голкипера «ПСЖ» Доннарумму фальшивыми купюрами с его лицом в матче Лиги чемпионов

Болельщики «Милана» планируют забросать голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму фальшивыми купюрами в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Журналист Антонио Витьелло показал в соцсетях коробку с фальшивыми купюрами, которую подготовили фанаты «россонери». На фейковых банкнотах изображено лицо Доннаруммы.

Фальшивые купюры с лицом Доннаруммы. Фото Соцсети

24-летний голкипер является воспитанником «Милана». В 2021 году он на правах свободного агента перешел в «ПСЖ», поскольку итальянский клуб не предложил ему новый контракт с условиями, которые потребовала сторона игрока.