Фанаты "Аякса" жгли пиротехнику ночью у отеля "Реала". Видео

Четыре голландца были задержаны за нарушение порядка перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов "Аякс" - "Реал", сообщает ESPN. Фанаты в три часа ночи шумели и жгли пиротехнику возле отеля, где остановился мадридский клуб. При этом они не знали точно, в каком отеле ночует "Реал", и устраивали шум у всех крупных гостиниц.

Матч "Аякс" - "Реал" состоится сегодня, 13 февраля, начало - в 23.00 по московскому времени.

Ajax Ultras outside the hotel where Real Madrid players are staying at 3am this morning pic.twitter.com/TcNN1Z33Ze – Football Fights (@footbalIfights) 13 февраля 2019 г.

"Аякс" - "Реал": Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч, 13 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 23.00 мск