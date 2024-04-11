Фанаты «Арсенала» побили болельщика «Баварии» на матче Лиги чемпионов

Фанаты «Арсенала» избили болельщика «Баварии» во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра прошла во вторник, 9 апреля, на стадионе «Эмирейтс» и завершилась ничьей.

По информации Daily Mail, фанаты лондонской команды несколько раз ударили оппонента. Агрессия была вызвана тем, что болельщикам «Баварии» было запрещено посещать игру из-за бросания пиротехники на поле в матче с «Лацио» (3:1) в 1/8 финала.

Ответная встреча состоится через неделю, 17 апреля, в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.