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Хави назвал имена двух лучших игроков «Барселоны» в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Алина Савинова
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Главный тренер «Барселоны» Хави назвал имена лучших игроков команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:2).

«Лучшие игроки «Барсы» в этом матче? Ламин Ямаль и Рафинья мне понравились больше всех. Они проявили себя не только в атаке, но и в защите. Думаю, наши фанаты могут быть довольны, ведь мы победили одну из лучших команд мира», — цитирует Хави Lequipe.

Ответная игра между сине-гранатовыми и «ПСЖ» пройдет в Барселоне через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Нападающий &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья празднует дубль в&nbsp;ворота &laquo;ПСЖ&raquo;. Лига чемпионов, что ты творишь?! В Париже — третий матч-шедевр за два дня, а победила «Барса»

Ламин Ямаль
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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