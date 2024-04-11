Педри: «Хави сказал, чтобы я ворвался в игру с «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о диалоге с тренером Хави перед матчем с «ПСЖ» (3:2) в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Хави сказал мне, чтобы я ворвался в игру, прибавил в давлении. Я вышел с большим желанием помочь, и так получился этот пас [на Рафинью]. Оба тренера любят такой стиль игры и выросли на нем. Это был отличный матч», — сказал Педри после игры.

Ответная игра пройдет в Барселоне через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.