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Педри: «Хави сказал, чтобы я ворвался в игру с «ПСЖ»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о диалоге с тренером Хави перед матчем с «ПСЖ» (3:2) в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Хави сказал мне, чтобы я ворвался в игру, прибавил в давлении. Я вышел с большим желанием помочь, и так получился этот пас [на Рафинью]. Оба тренера любят такой стиль игры и выросли на нем. Это был отличный матч», — сказал Педри после игры.

Ответная игра пройдет в Барселоне через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Хави Эрнандес (Хави)
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Педри (Барселона)
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