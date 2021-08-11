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Фабрегас: «Будем много работать, чтобы пройти «Шахтер»

04:37
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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас назвал важным результатом победу над «Спартой» (3:1) в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов. Также он добавил, что команда будет готовиться к противостоянию с «Шахтером» в следующей стадии.

«Спарта» — хорошая, агрессивная и физически готовая команда, которая была хорошо организована на всех участках поля. Для нас это было испытанием. Малейшая ошибка в Лиге чемпионов может оказаться роковой.

Выход в следующую стадию — это очень важно для уверенности, потому что мы хотим завершить работу, которую проделали в прошлом сезоне. Играть в Лиге чемпионов — мечта. В ближайшие две недели мы будем очень много работать, чтобы попытаться пройти «Шахтер». Для нас это важно", — цитирует пресс-служба клуба Фабрегаса

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Евгений Козинов все материалы автора

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