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Ковач считает «Шахтер» фаворитом противостояния с «Монако»

03:31
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач после выхода в 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов отметил, что в следующей стадии монегаскам придется сыграть с самой сложной командой из возможных. Соперником «Монако» будет «Шахтер».

«Сначала нужно подготовиться к «Лорьяну», а потом думать о «Шахтере». В прошлом сезоне мы видели, какая это была классная команда, они дважды обыграли «Реал», у них много бразильских игроков с новым итальянским тренером (Роберто Де Дзерби). Это самая сложная команда, которую мы могли встретить в квалификации. «Шахтер» — грозный соперник, привыкший к таким матчам в Лиге чемпионов. Они фавориты, но мы верим в свои силы», — цитирует пресс-служба клуба Ковача.

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Евгений Козинов все материалы автора

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