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«Спартак» потерял больше 10 миллионов евро

10:55
10 августа. «Бенфика» — «Спартак» — 2:0. Красно-белые вылетели из Лиги чемпионов. Фото ФК «Спартак»
10 августа. «Бенфика» — «Спартак» — 2:0. Красно-белые вылетели из Лиги чемпионов. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» дважды проиграл «Бенфике», не вышел в четвертый отборочный раунд и лишился возможности получить немалые доходы от участия в групповом турнире Лиги чемпионов, где каждому из 32 участников выплачиваются существенные премиальные.

10&nbsp;августа. &laquo;Бенфика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Красно-белые вылетели из&nbsp;Лиги чемпионов и&nbsp;продолжат выступление в&nbsp;Лиге Европы.«Спартак» на дне. Футбольном и моральном

Красно-белые не получат от УЕФА 15,64 миллиона евро — бонус за выход в групповой этап. За выступление в групповом турнире Лиги Европы, где будет играть «Спартак», заплатят 3,63 миллиона.

Сильно отличаются премиальные, начисляемые за победы и ничьи в матчах этих еврокубков. Каждая победа в Лиге чемпионов приносит 2,8 миллиона, ничья — 0,93, в Лиге Европы — 0,63 и 0,21 соответственно.

Кроме того, в Лиге чемпионов значительно больше бонусы за место в рейтинге выступлений в последние 10 лет и отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав.

Упущена и такая премия: если бы «Спартак» выбыл не в третьем, а в четвертом отборочном раунде, получил бы от УЕФА пять миллионов евро.

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Александр Бобров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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