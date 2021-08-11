«Спартак» потерял больше 10 миллионов евро

«Спартак» дважды проиграл «Бенфике», не вышел в четвертый отборочный раунд и лишился возможности получить немалые доходы от участия в групповом турнире Лиги чемпионов, где каждому из 32 участников выплачиваются существенные премиальные.

Красно-белые не получат от УЕФА 15,64 миллиона евро — бонус за выход в групповой этап. За выступление в групповом турнире Лиги Европы, где будет играть «Спартак», заплатят 3,63 миллиона.

Сильно отличаются премиальные, начисляемые за победы и ничьи в матчах этих еврокубков. Каждая победа в Лиге чемпионов приносит 2,8 миллиона, ничья — 0,93, в Лиге Европы — 0,63 и 0,21 соответственно.

Кроме того, в Лиге чемпионов значительно больше бонусы за место в рейтинге выступлений в последние 10 лет и отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав.

Упущена и такая премия: если бы «Спартак» выбыл не в третьем, а в четвертом отборочном раунде, получил бы от УЕФА пять миллионов евро.