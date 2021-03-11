Фабио Капелло: «ПСЖ» обязан Навасу выходом в четвертьфинал»

Бывший главный тренер «Реала» и сборной России Фабио Капелло высказался о поражении «Барселоны» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1, первый матч — 4:1).

«Барселона невероятно играла, я не мог себе такого представить. А «ПСЖ» разочаровал, учитывая первый матч. Они обязаны Кейлору Навасу за то, что вышли в четвертьфинал», — цитирует Капелло Sky Italia.

«Барселона» проиграла «ПСЖ» по сумме двух встреч со счетом 2:5. Парижане узнают соперника по 1/4 финала Лиги чемпионов 19 марта после жеребьевки.