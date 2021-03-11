Верратти прокомментировал победу над «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал ничью с «Барселоной» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход парижан в четвертьфинал турнира.

«Кажется, «ПСЖ» не выбивал «Барселону» из Лиги чемпионов 26 лет. Мы знали силу соперника и показали свою, как в первом матче, так и в ответном. Выиграть 4:1 в первом матче дорогого стоит. «Барселона» приехала в Париж, чтобы наверстать упущенное, а мы знали, что нужно хорошо защищаться и успешно контратаковать», — цитирует Football Italia Верратти.

«Барселона» проиграла «ПСЖ» по сумме двух встреч со счетом 2:5. Парижане узнают соперника по 1/4 финала Лиги чемпионов 19 марта после жеребьевки.