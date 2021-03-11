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Верратти прокомментировал победу над «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов

11:47
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал ничью с «Барселоной» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход парижан в четвертьфинал турнира.

«Кажется, «ПСЖ» не выбивал «Барселону» из Лиги чемпионов 26 лет. Мы знали силу соперника и показали свою, как в первом матче, так и в ответном. Выиграть 4:1 в первом матче дорогого стоит. «Барселона» приехала в Париж, чтобы наверстать упущенное, а мы знали, что нужно хорошо защищаться и успешно контратаковать», — цитирует Football Italia Верратти.

«Барселона» проиграла «ПСЖ» по сумме двух встреч со счетом 2:5. Парижане узнают соперника по 1/4 финала Лиги чемпионов 19 марта после жеребьевки.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/167537/verratti-happy-psg-disappointed-juve

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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