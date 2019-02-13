Эузебио Ди Франческо: "Рома" не будет играть в Португалии на ничью"

Главный тренер "Ромы" Эузебио Ди Франческо после победы над "Порту"​ в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что команда не будет играть на ничью в ответной встрече. Матч в Португалии состоится 6 марта.

- Победу с разницей в один мяч мы точно заслужили, но очень жаль, что пропустили, - цитирует официальный сайт УЕФА Ди Франческо. - Это футбол. Во всяком случае, мы поедем в Португалию с форой. Мы не будем играть в Португалии на ничью, пусть она и выведет нас в четвертьфинал. Поедем туда забивать. Смелость города берет.