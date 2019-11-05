Стал известны стартовые составы «Зенита» и «Лейпцига» на матч группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 5 ноября, начало — в 20.55 (мск).

С первых минут в составе команды Сергея Семака выйдут защитники Йордан Осорио и Игорь Смольников, полузащитник Александр Ерохин.

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков — Дуглас Сантос, Осорио, Иванович, Ракицкий, Смольников — Ерохин, Оздоев, Барриос — Азмун, Дзюба.

Запасные: Васютин, Дриусси, Кузяев, Караваев, Шатов, Жирков, Мак.

Стартовый состав «Лейпцига»: Гулачи — Хальстенберг, Мукьеле, Упамекано, Клостерманн — Нкунку, Форсберг, Забитцер, Лаймер, Демме — Поульсен.

Запасные: Мвого, Айдара, Вернер, Лукмен, Кунья, Ампаду, Кампл.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Лейпциг».

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