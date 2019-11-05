Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Ерохин, Смольников и Осорио — в старте «Зенита» на матч с «Лейпцигом» в ЛЧ

19:36
Теги:

Стал известны стартовые составы «Зенита» и «Лейпцига» на матч группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 5 ноября, начало — в 20.55 (мск).

С первых минут в составе команды Сергея Семака выйдут защитники Йордан Осорио и Игорь Смольников, полузащитник Александр Ерохин.

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков — Дуглас Сантос, Осорио, Иванович, Ракицкий, Смольников — Ерохин, Оздоев, Барриос — Азмун, Дзюба.

Запасные: Васютин, Дриусси, Кузяев, Караваев, Шатов, Жирков, Мак.

Стартовый состав «Лейпцига»: Гулачи — Хальстенберг, Мукьеле, Упамекано, Клостерманн — Нкунку, Форсберг, Забитцер, Лаймер, Демме — Поульсен.

Запасные: Мвого, Айдара, Вернер, Лукмен, Кунья, Ампаду, Кампл.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Лейпциг».

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Зенит — РБ Лейпциг

Опрос

проголосовало: 1372
Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Лейпциг»?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027084/index.html?iv=true

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир