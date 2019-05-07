Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" отметил, что соперник может выиграть. Также он добавил, что отсутствие Мохамеда Салаха и Роберту Фирмину​ у "красных" является немаловажным фактором.

– "Ливерпуль" может нас обыграть, – цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде. – В этом чемпионате Англии у него только одно поражение, и то на выезде. Нам противостоит соперник с фантастической стратегией. Но когда мы увидим стадион, вряд ли мы сможем расслабиться.

Дело не только в том, что игра "Барселоны" поменялась. Важно также, как играют соперники "Барселоны". В прошлом они не прессинговали, а теперь прессингуют даже на чужой половине поля. Потому мы должны модернизировать свой футбол и играть соответствующим образом. Надо отдаваться игре без остатка. Мы должны были поменять состав в субботу, чтобы игроки избежали травм. Перед такими матчами ты хочешь избежать неожиданных потерь, как, например, это случилось с Салахом.

Всегда важно перевести игру на чужую половину поля. У "Ливерпуля" есть быстрые игроки. Иногда ты оказываешься в неприятных ситуациях, но мы хотели бы чувствовать, что держим игру под контролем. "Ливерпуль" будет атаковать. Я в этом не сомневаюсь. Понятно, что Салах и Фирмино – важные игроки "Ливерпуля". Любой тренер беспокоится об игроках, которых он теряет. Это немаловажный фактор.

"Ливерпуль" – "Барселона": Лига чемпионов, 1/2 финала, 7 мая 2019, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)