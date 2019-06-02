Эмоции "Ливерпуля" после победы в Лиге чемпионов. Видео

"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов-2018/19. В финале команда обыграла "Тоттенхэм" (2:0). В составе победителей отличись Мохамед Салах и Дивок Ориги.
This is what it means. #SixTimespic.twitter.com/NGUJa7maDn— Liverpool FC (@LFC) 1 июня 2019 г.
В официальном Твиттере команды было опубликовано видео того, как "красные" отреагировали на победу. Команда выиграла главный европейский клубный турнир в шестой раз в своей истории.
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/playoff/
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