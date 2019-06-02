Эмоции "Ливерпуля" после победы в Лиге чемпионов. Видео

"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов-2018/19. В финале команда обыграла "Тоттенхэм" (2:0). В составе победителей отличись Мохамед Салах и Дивок Ориги.

В официальном Твиттере команды было опубликовано видео того, как "красные" отреагировали на победу. Команда выиграла главный европейский клубный турнир в шестой раз в своей истории.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр