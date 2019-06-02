01:12 | Футбол — Лига чемпионов

Эмоции "Ливерпуля" после победы в Лиге чемпионов. Видео

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"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов-2018/19. В финале команда обыграла "Тоттенхэм" (2:0). В составе победителей отличись Мохамед Салах и Дивок Ориги.

 

В официальном Твиттере команды было опубликовано видео того, как "красные" отреагировали на победу. Команда выиграла главный европейский клубный турнир в шестой раз в своей истории.

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Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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