Эмери: «Ювентус» — один из претендентов на победу в Лиге чемпионов, но «Вильярреал» собирается пройти дальше»

Главный тренер «Вильяреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (первый матч – 1:1).

«Мы очень амбициозны после очень хорошего группового этапа. Мы смогли исправить ситуацию дома, пропустив гол на первой минуте. «Ювентус» – один из претендентов на победу в Лиге чемпионов, но мы собираемся пройти дальше и заслужить признание. Мы постараемся приготовиться к боевому матчу и быть готовы к дополнительному времени. Выездной гол преимущества уже не дает, так что шансы, что наступит дополнительное время и пенальти, теперь выше», – приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Матч «Ювентус» – «Вильярреал» пройдет в Турине 16 марта и начнется в 23:00 мск.