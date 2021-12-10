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Мбаппе, Иконе, Гризманн и Данджума претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

00:28
Претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
Претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
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Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Антуан Гризманн («Атлетико»), Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Жонатан Иконе («Лилль») и Арно Груневелд («Вильярреал»).

В 6-м туре группового турнира «Атлетико» выиграл у «Порту» (3:1) благодаря голу и голевой передаче Гризманна, дубль Данджума помог «Вильярреалу» переиграть «Аталанту» (3:2), Мбаппе сделал голевую передачу в победном матче «ПСЖ» против «Брюгге» (4:1), а Иконе отметился двумя голевыми передачами в игру с «Вольфсбургом» (3:1).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Евгений Козинов все материалы автора

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