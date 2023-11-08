Хау — о поражении «Ньюкасла» от «Боруссии»: «Будь здесь наша лучшая версия, результат был бы другим»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Сегодня вечером мы были не в лучшей форме, не было интенсивности и качества нашей обычной игры. Но у нас были свои моменты. Таков футбол, такое случается.

Мы были недалеки от цели. Мы достаточно хороши в своей лучшей форме. Будь здесь наша лучшая версия, результат был бы другим», – цитирует Хау Sky Sports.

«Боруссия» с 7 очками возглавляет группу F. «Ньюкасл» (4 очка) занимает третье место в квартете.

В следующем туре «Боруссия» на выезде сыграет с «Миланом», а «сороки» в гостях встретятся с «ПСЖ».