Дзюба не сыграет с «Брюгге», он будет готовиться к «Уралу»

Как стало известно «СЭ», отсутствие 32-летнего форварда «Зенита» Артема Дзюбы в заявке на матч 5-го тура Лиги чемпионов с «Брюгге» (об этом сообщает официальный сайт УЕФА) объясняется тем, что форвард почувствовал дискомфорт в области травмированной мышцы на последней тренировке перед вылетом в Бельгию.

Изначально штаб сине-бело-голубых планировал включить нападающего в состав делегации, но в итоге принял решение оставить футболиста в Петербурге.

Вместе с тем, Дзюба будет готовиться к домашней встрече 17-го тура РПЛ с «Уралом», которая состоится в субботу, 5 декабря.