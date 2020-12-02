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Дзюба не сыграет с «Брюгге», он будет готовиться к «Уралу»

21:15
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Как стало известно «СЭ», отсутствие 32-летнего форварда «Зенита» Артема Дзюбы в заявке на матч 5-го тура Лиги чемпионов с «Брюгге» (об этом сообщает официальный сайт УЕФА) объясняется тем, что форвард почувствовал дискомфорт в области травмированной мышцы на последней тренировке перед вылетом в Бельгию.

Изначально штаб сине-бело-голубых планировал включить нападающего в состав делегации, но в итоге принял решение оставить футболиста в Петербурге.

Вместе с тем, Дзюба будет готовиться к домашней встрече 17-го тура РПЛ с «Уралом», которая состоится в субботу, 5 декабря.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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