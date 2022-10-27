Джованни Симеоне повторил достижение отца в Лиге чемпионов

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне оформил дубль в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Рейнджерс» (3:0). 27-летний аргентинец забил 4 гола в своих первых четырех матча в еврокубковом турнире.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, только два аргентинца забивали 4 гола своих первых четырех матчах Лиги чемпионов в истории — Джованни и его отец Диего Симеоне, который в настоящее время является главным тренером «Атлетико».

Итальянский клуб лидирует в группе А, набрав 15 очков. «Рейнджерс» идет на последнем месте — 0 очков.