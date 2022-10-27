Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 03:23

Джованни Симеоне повторил достижение отца в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне оформил дубль в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Рейнджерс» (3:0). 27-летний аргентинец забил 4 гола в своих первых четырех матча в еврокубковом турнире.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, только два аргентинца забивали 4 гола своих первых четырех матчах Лиги чемпионов в истории — Джованни и его отец Диего Симеоне, который в настоящее время является главным тренером «Атлетико».

Итальянский клуб лидирует в группе А, набрав 15 очков. «Рейнджерс» идет на последнем месте — 0 очков.
Джованни Симеоне
Диего Симеоне
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кучеров прервал голевую засуху, Малкин идет по графику «очко за игру»
Из российского гандбола за многочисленные нарушения исключили клуб. Что произошло?
В МИД РФ назвали спутники Запада на Украине законной целью для ударов
В Киеве сообщили об изменении ситуации под Херсоном в неприятную сторону
Небензя назвал фейками сообщения об использовании Россией иранских БПЛА
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер» — «Виктория»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Наполи» — «Рейнджерс»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости