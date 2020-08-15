Джошуа Киммих: «Трудно представить себе победу над «Барселоной» со счетом 8:2»

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих подвел итоги четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (8:2).

— Это жестоко. Трудно представить себе победу над «Барселоной» со счетом 8:2, — приводит слова Киммиха Sky Sports. — Мы были так сосредоточены с первой минуты, что нам хотелось выйти вперед. Невероятный результат, но мы еще не закончили.