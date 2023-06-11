Дюмфрис: «Думаю, игроки «Интера» могут уйти с гордо поднятой головой»

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис подвел итоги финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1).

«Конечно, если ты играешь за «Интер», ты всегда играешь на победу. Я думаю, мы можем уйти с гордо поднятой головой. Я горжусь сегодняшним матчем, жаль, что мы не выиграли. Это финал, поэтому мы выкладывались до финального свистка, нам не повезло, что мы не забили. Я горжусь тем, как мы подготовились к этому матчу. Мы не выиграли, но выложились по полной. В данный момент трудно комментировать. Мы не выиграли скудетто, мы проиграли этот финал. Мы провели хороший сезон, но сейчас сложно что-то говорить», — приводит слова Дюмфрис Inter TV.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.