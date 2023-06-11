Холанн о победе в Лиге чемпионов: «Такое возможно для парня из маленького городка в Норвегии»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0).

«Я чувствую себя невероятно. В своих самых смелых мечтах я никогда бы не подумал, что выиграю это в 22 года. Но это показывает, что такое возможно для парня из маленького городка в Норвегии», — приводит слова Холанна BT Sport.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ. Сам Холанн стал лучшим бомбардиром турнира.