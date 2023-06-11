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Гюндоган: «Для меня это особенная победа именно здесь, в Стамбуле»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал победу в Лиге чемпионов в Стамбуле.

«Для меня особенная победа именно здесь. Моя семья из Турции, мои родители, бабушка и дедушка живут в Турции. Я приезжаю сюда каждый год. Наверное, мне суждено победить здесь», — приводит слова Гюндогана официальный сайт УЕФА.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.

Илкай Гюндоган
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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