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Сегодня, 15:40

Дьяков объяснил, почему считает «Манчестер Сити» фаворитом в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от первого матча полуфинала плей-офф Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Манчестер Сити».

«Полуфинал Лиги чемпионов — классный матч. В том сезоне они играли на стадии плей-офф, и это была отличная битва. Победителя сложно угадать. «Сити», наверное, фаворит — по тому, как они играют в этом сезоне, какой состав у них. Да, «Реал» — победитель ЛЧ, но игроки не молодеют, хотя те же Бензема и Модрич показывают супер-футбол. Думаю, у футболистов «Сити» больше мотивации, потому что они еще не выигрывали этот титул, поэтому склоняюсь к их победе», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» пройдет сегодня, 9 мая, начало — в 22:00 по московскому времени. В прошлом сезоне команды уже встречались на стадии полуфинала. Тогда в первом матче «Сити» победил со счетом 4:3, но в ответной встрече «Реал» взял реванш и, выиграв в дополнительное время 3:1, вышел в финал.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10857062-dyakov-obyasnil-pochemu-schitaet-manchester-siti-favoritom-v-matche-s-realom-v-lige-chempionov.html
Виталий Дьяков
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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