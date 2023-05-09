Во вторник, 9 мая, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 22.00 по московскому времени.

За текстовой онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на федеральном спортивном канале, сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Футбол 1».