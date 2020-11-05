Дубль Холанна помог «Боруссии» обыграть «Брюгге»

Дортмундская «Боруссия» в матче 3-го тура Лиги чемпионов обыграла «Брюгге» со счетом 3:0.

Дубль на счету Эрлина Холанна, еще один гол забил Торган Азар.

После этого матча «Боруссия» с 6 очками занимает первое место в группе F, «Брюгге» с 4 очками — на третьей строчке. «Зенит» с одним очком замыкает группу.

Лига чемпионов

Группа F

«Брюгге» (Бельгия) — «Боруссия Д» (Германия) — 0:3 (0:3)

Голы: Азар, 14 (0:1). Холанн, 18 (0:2). Холанн, 32 (0:3).

«Брюгге»: Миньоле, Соболь, Дели, Клинтон Мата, Коссуну, Формер (Баланта, 71), Ритс, Фанакен (Схрейверс, 85), Деннис (Крменчик, 85), Диатта, Ланг (Де Кетеларе, 76).

«Боруссия Д» (Германия): Бюрки, Менье (Морей, 84), Аканджи, Витсель, Дилэйни (Ройс, 72), Азар, Рафаэл Геррейру, Брандт (Беллингем, 72), Дахуд, Рейна (Пасслак, 77), Холанн (Рейниер, 85).

Судья: Скомина (Словения).

4 ноября. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел».