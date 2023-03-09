Доннарумма — о поражении от «Баварии»: «Это большое разочарование»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ребята сильно переживают. Это большое разочарование. В Лиге чемпионов все решают мелочи. Мы могли сыграть лучше в первом тайме, но не получилось. Всем нам горько и обидно», — цитирует пресс-служба УЕФА Доннарумму.

В первом матче победила мюнхенская команда со счетом 1:0. «Бавария» вышла в 1/4 финала.