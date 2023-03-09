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Масалитин — о победе «Челси» над «Боруссией»: «Перебитый пенальти во втором тайме решил исход игры»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу «Челси» над «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сейчас «Челси» переживает не лучшие времена. В АПЛ они идут не на своем месте, показывая средний футбол. А «Боруссия» играет хорошо в чемпионате Германии, борется с «Баварией» за чемпионство.

В первом матче были у «Челси» хорошие моменты, а немецкая команда отскочила. Было ощущение, что «синие» могут что-то предложить сопернику. В конце первого тайма англичане прижали гостей к воротам, забили красивый мяч, но он был отменен. Но потом забили они в конце тайма, получили моральное преимущество.

Дали «Челси» перебить пенальти во втором тайме. Спорная ситуация, которая решила исход игры. Это не красит матч. Команды, которые могут собраться на один матч, требуют уважения», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

В первой встрече выиграла дортмундская команда со счетом 1:0, а в ответном английская — 2:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперника «синие» узнают после жеребьевки.

 
&laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Боруссия&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Гол Рахима Стерлинга. «Челси» рано хоронить! Лондонцы вышибли «Боруссию» из Лиги чемпионов
Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/08/19918213.shtml
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