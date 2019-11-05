Домагой Брадарич: «Лилль» не теряет надежды, все еще возможно»

Защитник «Лилля» Домагой Брадарич перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Валенсии» отметил, что французская команда рассчитывает на выход в плей-офф. После трех туров «доги» идут на последнем месте.

— Мы не теряем надежды, все еще возможно, — цитирует пресс-служба УЕФА Брадарича. — Понятно, что для нас это тяжелый турнир, «Челси», «Аякс» и «Валенсия» играют в Лиге чемпионов каждый год, они гораздо опытнее. Но у нас тоже очень хорошая команда, мы хотим выиграть в Валенсии, а дальше посмотрим.

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