Дмитрий Булыкин: "Аякс" был дерзким с самого начала, "Реал" не ожидал такой прыти"

Бывший нападающий "Аякса" Дмитрий Булыкин в интервью "CЭ" поделился впечатлениями о сенсационном выходе амстердамцев в 1 финала Лиги чемпионов после победы над "Реалом" (1:2 дома, 4:1 в гостях).

- Что это было?

- После первой игры "Аякс" оставили хорошее впечатление, поэтому многие стали болеть за голландцев. Но все знали, что "Реал" очень силен и у соперника мало шансов. Но "Аякс" с первых минут доказал, что знает, как победить в Мадриде.

- За счет чего в первую очередь удалось добиться успеха?

- "Аякс" был дерзким с самого начала, а "Реал" не ожидал такой прыти. К тому же когда тебе забивают два гола, то становится очень тяжело. Начинаешь раскрываться, и в твои ворота прилетает еще.

- Третий гол "Аякса" могли не засчитать из-за применения ВАР...

- Конечно, это тоже повлияло на ход событий. Как и четвертый - потому что при счете 1:3 "Реал" мог вернуться в игру. Но после штрафного Шене все надежды испарились. Я бы не стал все списывать на ВАР, но систему нужно совершенствовать. Понятное дело, что на ауты у нас особо не смотрят, но здесь ситуация оказалась такой, что в этой атаке забили гол. Поэтому нужно было смотреть повторы, а подходящей камеры не оказалось. Необходимо, чтобы в будущем в таких случаях ВАР принимал решение как в теннисе - аут или нет.

- На ваш взгляд мяч ушел за линию?

- Думаю, полностью ее не пересек, хотя очень сложно рассмотреть с этих ракурсов. (Арман Мкртчян)

Все о Лиге чемпионов - здесь.