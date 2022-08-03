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Сегодня, 01:58

Дисаси считает, что «Монако» заслужил победу над ПСВ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Аксель Дисаси (слева).
Фото Global Look Press

Защитник «Монако» Аксель Дисаси прокомментировал ничью с ПСВ (1:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Есть небольшое огорчение после этого матча. Но есть и чувство гордости за то, что в конце мы сравняли счет. ПСВ забил в своем единственном моменте, и я думаю, что сегодня мы заслужили победу. Но есть еще ответный матч, чтобы собрать ингредиенты воедино и победить.

У каждой игры своя история. Мы знаем, что в Нидерландах будет очень сложно. Ожидаем другого матча, с фанатами, которые будут сильно давить на них. Физически мы были лучше, чем они. Этим летом мы возобновили тренировки очень рано, чтобы быть готовыми к такого рода встречам», — цитирует пресс-служба клуба Дисаси.

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