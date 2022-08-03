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Сегодня, 02:39

Клеман считает, что «Монако» потребуется немного удачи, чтобы пройти ПСВ в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал ничью с ПСВ (1:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Сегодня я увидел много хорошего. Запасные тоже много дали для этой игры, что является хорошим предзнаменованием. В нашей потенциальной квалификации нужна доля удачи, но мы должны ее получить! Мы не можем ни о чем сожалеть, потому что игроки отдали все свои силы. Они показали образцовый менталитет. Несмотря ни на что, создавать моменты в первом тайме было сложно. ПСВ забил в своем первом реальном моменте.

В ответной игре ожидаю , что ПСВ будет еще более атакующим, чем сегодня. К тому же стадион будет полным. Уверен, что будет отличный вечер! Мы молодая команда, которая должна продолжать расти», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

 

 

Футбол
ФК Монако
ФК ПСВ
Филипп Клеман
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