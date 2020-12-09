Гол Попова принес киевскому «Динамо» победу над «Ференварошем»

Киевское «Динамо» выиграло у «Ференцвароша» в 6-м туре Лиги чемпионов (1:0). Единственный мяч забил Денис Попов.

«Динамо» заняло третье место в группе и получило путевку в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов

Группа G

«Динамо К» (Украина) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:0 (0:0)

Гол: Попов, 60.

«Динамо К»: Бущан, Кендзера, Миколенко, Попов, Забарный, Гармаш (Шепелев, 70), Сидорчук (Андриевский, 90+2), де Пена (Супряга, 71), Вербич (Леднев, 86), Шапаренко, Цыганков (Родригеш, 86).

«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич (Ботка, 80), Блажич, Двали, Хайстер, Харатин (Изаэл, 74), Сомалиа, Лайдуни, Зубков (Мак, 80), Узуни (Батурина, 75), Нгуен (Боли, 86).

Предупреждения: де Пена, 27. Гармаш, 37. Лайдуни, 45. Харатин, 48. Блажич, 59. Изаэл, 85.

Судья: Экберг (Швеция).

8 декабря. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».