Ди Маттео считает, что «Интер» может выиграть Лигу чемпионов

Бывший тренер «Челси» Роберто Ди Маттео верит, что «Интер» может выиграть Лигу чемпионов.

«Мы были аутсайдерами, весь мир знал об этом! И «Интер» тоже, на самом деле... Сравнение не совсем подходит, потому что «Сити» не играет дома, а у Индзаги укомплектованная команда. У Гвардиолы невероятная команда, но у «Интера» есть шанс. Мой «Челси» учит, что при правильной мотивации можно совершить любой подвиг, — приводит слова Ди Маттео La Gazzetta dello Sport.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.