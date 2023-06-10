«Манчестер Сити» — «Интер»: время начала трансляции финала Лиги чемпионов

Сегодня, 10 июня, в Стамбуле состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

В случае победы «Сити», английский клуб оформит трофейный хет-трик. Команда Хосепа Гвардиолы уже выиграла чемпионат Англии и кубок страны.

В полуфинале ЛЧ «Манчестер Сити» победил «Реал» (5:1 по сумме двух матчей), «Интер» победил «Милан» (3:0 по сумме двух матчей).

Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Интер» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» по этой ссылке и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.