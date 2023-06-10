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Сегодня, 06:37

Индзаги: «Знаем, как силен Холанн. «Интер» кое-что подготовил, чтобы сдержать его»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Знаем, как силен Холанн. Мы кое-что подготовили, чтобы сдержать его. Но вся команда должна хорошо сыграть, чтобы не дать Холанну и «Сити» сыграть в полную силу. «Манчестер Сити» прекрасно атакует и хорошо защищается. Постараемся сыграть в свою игру», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня, начало — в 22:00 мск.

22-летний норвежец в текущем сезоне сыграл 52 матча за «горожан» во всех турнирах, где забил 52 мяча и отдал 9 голевых передач.

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ФК Манчестер Сити
Симоне Индзаги
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