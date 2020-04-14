Депутат Госдумы поприветствовал любой формат возрождения спорта

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал публикации СМИ о том, что УЕФА планирует доиграть еврокубки в августе в формате одной игры и без зрителей.

«История спорта еще не знала такой длительной остановки не только международных, но и внутренних первенств по всем видам спорта. Очевидно, что сейчас усилия всех стран направлены на победу в борьбе с коронавирусной инфекцией. Тем не менее, спорт, и в частности, футбол — это бизнес, а бизнесу необходимо планирование. Мы видим, что во многих странах уже снимают некоторые ограничения, в Китае, к примеру, жизнь возвращается в нормальное русло. То же постепенно начинает происходить и в Европе.

Поэтому, на мой взгляд, август — это вполне реальная дата для окончания проведения международных футбольных турниров. Безусловно, никаких зрителей на трибунах быть не должно — безопасность превыше всего.

В условиях «спортивного кислородного голодания» любые спортивные турниры будут восприниматься как некое «межгалактическое событие». Приветствую любой формат возрождения спорта", — приводит слова Свищева пресс-служба депутата.

По последним данным, в мире зафиксированы 1,946,281 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —121,704 человека, выздоровело — 460,099.

По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.