Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне после поражения от «Лиона» (1:3) в матче четвертьфинала Лиги чемпионов оценил, насколько тяжело играть после возобновления сезона.

«Большое количество матчей не сказывается на нас на короткой дистанции. Но у меня есть опасения касательно будущего. Пройдет полгода, и мы все окажемся сломлены физически и в ментальном плане. Национальным федерациям футбола, ФИФА и УЕФА следует обратить на это внимание. Но «деньги правят игрой», да. Как футболисты мы можем лишь следовать этому», — сказал де Брейне в интервью порталу Het Laatste Nieuws.