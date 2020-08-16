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«Деньги правят футболом. Мы сломаемся через полгода». Кевин Де Брейне — о графике игр после пандемии

11:29
Кевин Де Брейне. Фото AFP
Кевин Де Брейне. Фото AFP
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне после поражения от «Лиона» (1:3) в матче четвертьфинала Лиги чемпионов оценил, насколько тяжело играть после возобновления сезона.

«Большое количество матчей не сказывается на нас на короткой дистанции. Но у меня есть опасения касательно будущего. Пройдет полгода, и мы все окажемся сломлены физически и в ментальном плане. Национальным федерациям футбола, ФИФА и УЕФА следует обратить на это внимание. Но «деньги правят игрой», да. Как футболисты мы можем лишь следовать этому», — сказал де Брейне в интервью порталу Het Laatste Nieuws.

Манчестер Сити — Лион

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