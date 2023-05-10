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Деменко: «Хотелось бы, чтобы «Милан» прошел дальше в ЛЧ»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко ответил на вопрос, за кого будет переживать во второй паре полуфиналистов Лиги чемпионов «Милан» — «Интер».

«В этом матче у меня нет фаворита. В противостоянии «Реала» с «Манчестер Сити» я болею за королевский клуб. А вот «Милан» с «Интером» у меня нет команды, за которую буду болеть. Хотелось бы, чтобы «Милан» прошел дальше, потому что, спортивный директор, который мне нравится — Паоло Мальдини. Поэтому так болеть, как за мадридский «Реал», я не буду», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Матч между «Миланом» и «Интером» пройдет 10 мая и начнется в 22.45 по московскому времени.

В другом полуфинале, который прошел 9 мая, «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10859273-demenko-rasskazal-pochemu-budet-perezhivat-za-milan-v-polufinale-ligi-chempionov.html
Максим Деменко
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