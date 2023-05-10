«Милан» — «Интер»: видеотрансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов

10 мая, в среду, «Милан» дома примет «Интер» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия), начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Милан» — «Интер». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире с 21.45 мск на каналах matchtv.ru и «Матч! Футбол 1».

Ответная игра между «Интером» и «Миланом» состоится 16 мая, начало — в 22.00.

Финал Лиги чемпионов-2022/23 пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.