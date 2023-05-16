Де Брейне сыграет в ответном матче Лиги чемпионов против «Реала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что хавбек команды Кевин де Брейне сыграет в ответном матче против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Нормально ли тренируется де Брейне? Да, он полностью готов. Кроме Натана Аке все в форме», — сообщил специалист на пресс-конференции.

Бельгийский хавбек провел в запасе матч 36-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:0). Ранее футболист жаловался на болезненные ощущения в ноге и пропустил несколько матчей в апреле.

Завтра, 17 мая, «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая встреча проходила на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 1:1.