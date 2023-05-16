Брайда: «Леау — современный Гуллит»

Бывший директор «Милана» Арьедо Брайда высказался перед ответным матчем в Лиге чемпионов против «Интера».

«Футбол бывает странным. Я считаю, что с 0:2 можно отыграться. Но для этого нужен настоящий «Милан», который сыграет с честью, с огнем в глазах. С Леау может быть все, он делает на поле то, что неподвластно другим. Леау — современный Гуллит», — приводит слова Брайды ITASportPress.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Милан» со счетом 2:0. Ответная игра состоится сегодня, 16 мая, начало — 22.00 мск.