Гвардиола — о матче с «Реалом»: «Просто так не победить, это самый сильный соперник»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала».

«Эмоции есть и будут на пределе, так и должно быть, — цитирует Manchester Evening News Гвардиолу. — Но просто так не победить такую команду, как «Реал». Нам нужно немного улучшить план на игру, немного скорректировать. Нужно создавать больше моментов, получать больше мячей в выгодных позициях, помнить о переходе соперника из защиты в атаку, об их качестве. Мы играем против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов — это самый сильный соперник. Это вызов, и мы его принимаем».

Первая игра между «Реалом» и «Манчестер Сити» завершилась со счетом 1:1. 17 мая пройдет ответный матч.